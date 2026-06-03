  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google’ın yapay zeka destekli arama hizmetlerine yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle yayıncılar, içeriklerinin AI Overviews gibi yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını engelleyebilecek ve Google karşısında daha güçlü pazarlık hakkına sahip olacak.

İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama hizmetlerinde kullandığı yapay zeka özelliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Dünyada ilk kez uygulanacak düzenlemeyle haber siteleri ve diğer yayıncılar, içeriklerinin Google'ın yapay zeka sistemlerinde nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla söz sahibi olacak.

İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

YAYINCILAR YAPAY ZEKA KULLANIMINI ENGELLEYEBİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında yayıncılar, içeriklerinin Google Search'daki (Google Arama) yapay zeka destekli özelliklerde kullanılmasını reddedebilecek.

Bu kapsamda Google'ın "AI Overviews" (Google AI Bakışı) olarak bilinen ve kullanıcıların karşısına özet bilgiler çıkaran yapay zeka destekli sonuçlarında, yayıncıların içerikleri izinsiz şekilde kullanılamayacak. CMA, bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

YAYINCILARIN GOOGLE İLE PAZARLIK GÜÇLERİ ARTACAK

Düzenlemenin temel amaçlarından biri de yayıncıların Google karşısındaki pazarlık gücünü artırmak.

CMA'ya göre haber kuruluşları ve içerik üreticileri, içeriklerinin yapay zeka sistemlerinde kullanımı konusunda daha güçlü bir konuma gelecek ve Google ile yapılacak olası içerik anlaşmalarında daha fazla söz sahibi olabilecek.

İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

GOOGLE KAYNAK GÖSTERMEK ZORUNDA OLACAK

Google ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan arama sonuçlarında kullanılan içeriklerin hangi yayıncıya ait olduğunu açık şekilde göstermek zorunda kalacak.

Böylece kullanıcılar, karşılarına çıkan bilgilerin hangi kaynaktan geldiğini daha net görebilecek ve sunulan bilgilere daha fazla güven duyabilecek.

YAPAY ZEKA MODELLERİNİN EĞİTİMİNDE DE SÖZ HAKKI OLACAK

Yeni kurallar yalnızca arama sonuçlarını kapsamıyor. Yayıncılar, içeriklerinin Google'ın yapay zeka modellerini geliştirmek ve eğitmek amacıyla kullanılmasını da engelleyebilecek. Böylece içerik sahipleri, verilerinin yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilecek.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

GOOGLE'A 9 AY SÜRE VERİLDİ

CMA, Google'a yeni kuralları tam olarak hayata geçirmesi için 9 ay süre tanıdı. Ancak kurum, yayıncıların yararlanacağı bazı önemli kontrol araçlarının bu süreden daha önce kullanıma sunulmasını beklediğini açıkladı.

Google ayrıca yapılan değişiklikleri ve kurallara ne ölçüde uyduğunu gösteren uyumluluk raporları yayımlamak zorunda olacak. İlk yıl boyunca bu raporlar her altı ayda bir kamuoyuyla paylaşılacak.

YENİ ADIMLAR GELEBİLİR

Google'ın son dönemde yapay zekayı arama hizmetlerine daha fazla entegre etmeye başlaması nedeniyle CMA'nın süreci yakından takip edeceği belirtildi.

Kurum, mevcut önlemlerin yeterli olmaması halinde Google ile yayıncılar arasında daha adil bir değer paylaşımı sağlamak için yeni düzenlemeler ve ek yaptırımların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GOOGLE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!