İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama hizmetlerinde kullandığı yapay zeka özelliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Dünyada ilk kez uygulanacak düzenlemeyle haber siteleri ve diğer yayıncılar, içeriklerinin Google'ın yapay zeka sistemlerinde nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla söz sahibi olacak.

YAYINCILAR YAPAY ZEKA KULLANIMINI ENGELLEYEBİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında yayıncılar, içeriklerinin Google Search'daki (Google Arama) yapay zeka destekli özelliklerde kullanılmasını reddedebilecek.

Bu kapsamda Google'ın "AI Overviews" (Google AI Bakışı) olarak bilinen ve kullanıcıların karşısına özet bilgiler çıkaran yapay zeka destekli sonuçlarında, yayıncıların içerikleri izinsiz şekilde kullanılamayacak. CMA, bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

YAYINCILARIN GOOGLE İLE PAZARLIK GÜÇLERİ ARTACAK

Düzenlemenin temel amaçlarından biri de yayıncıların Google karşısındaki pazarlık gücünü artırmak.

CMA'ya göre haber kuruluşları ve içerik üreticileri, içeriklerinin yapay zeka sistemlerinde kullanımı konusunda daha güçlü bir konuma gelecek ve Google ile yapılacak olası içerik anlaşmalarında daha fazla söz sahibi olabilecek.