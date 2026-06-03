İngiltere’den Google’a yapay zeka freni: Yayıncılar içerik kullanımını engelleyebilecek
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google’ın yapay zeka destekli arama hizmetlerine yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle yayıncılar, içeriklerinin AI Overviews gibi yapay zeka özelliklerinde kullanılmasını engelleyebilecek ve Google karşısında daha güçlü pazarlık hakkına sahip olacak.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama hizmetlerinde kullandığı yapay zeka özelliklerine yönelik yeni kurallar getirdi. Dünyada ilk kez uygulanacak düzenlemeyle haber siteleri ve diğer yayıncılar, içeriklerinin Google'ın yapay zeka sistemlerinde nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla söz sahibi olacak.
YAYINCILAR YAPAY ZEKA KULLANIMINI ENGELLEYEBİLECEK
Yeni düzenleme kapsamında yayıncılar, içeriklerinin Google Search'daki (Google Arama) yapay zeka destekli özelliklerde kullanılmasını reddedebilecek.
Bu kapsamda Google'ın "AI Overviews" (Google AI Bakışı) olarak bilinen ve kullanıcıların karşısına özet bilgiler çıkaran yapay zeka destekli sonuçlarında, yayıncıların içerikleri izinsiz şekilde kullanılamayacak. CMA, bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirtti.
YAYINCILARIN GOOGLE İLE PAZARLIK GÜÇLERİ ARTACAK
Düzenlemenin temel amaçlarından biri de yayıncıların Google karşısındaki pazarlık gücünü artırmak.
CMA'ya göre haber kuruluşları ve içerik üreticileri, içeriklerinin yapay zeka sistemlerinde kullanımı konusunda daha güçlü bir konuma gelecek ve Google ile yapılacak olası içerik anlaşmalarında daha fazla söz sahibi olabilecek.
GOOGLE KAYNAK GÖSTERMEK ZORUNDA OLACAK
Google ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan arama sonuçlarında kullanılan içeriklerin hangi yayıncıya ait olduğunu açık şekilde göstermek zorunda kalacak.
Böylece kullanıcılar, karşılarına çıkan bilgilerin hangi kaynaktan geldiğini daha net görebilecek ve sunulan bilgilere daha fazla güven duyabilecek.
YAPAY ZEKA MODELLERİNİN EĞİTİMİNDE DE SÖZ HAKKI OLACAK
Yeni kurallar yalnızca arama sonuçlarını kapsamıyor. Yayıncılar, içeriklerinin Google'ın yapay zeka modellerini geliştirmek ve eğitmek amacıyla kullanılmasını da engelleyebilecek. Böylece içerik sahipleri, verilerinin yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilecek.