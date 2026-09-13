İngiltere'den İsrail'e bir darbe daha: Yasak genişliyor
İngiltere'nin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerine yönelik ticareti yasaklama kararının kapsamı genişliyor. Middle East Eye'ın haberine göre, İngiltere'nin 8 Eylül'de açıkladığı, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının kapsamı belli olmaya başladı. Kaynaklar, İngiltere'nin, İsrail işgali altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ni gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti de yasaklayacağını belirtildi. Ayrıca, Doğu Kudüs'teki yerleşimlerin de bu başlık altında yer alacağı ifade edildi. Kapsamı genişletme kararında, Filistin destekçisi kampanya gruplarının yaptığı çağrılar etkili oldu. İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı almıştı. İngiltere, kararın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.