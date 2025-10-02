İngiltere’den İsrail’e çağrı: Yardımlar insani kuruluşlara teslim edilmeli
İngiltere yönetimi, Gazze’deki insani krizin çözümünde sorumluluğun İsrail’de olduğunu vurguladı. "Filonun taşıdığı yardım malzemeleri, Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir." sözlerine yer verildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, "Filonun taşıdığı insani yardım malzemeleri, Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir." ifadelerini kullandı.
"İNSANİ KRİZDEN İSRAİL SORUMLUDUR"
İsrail'le temas halinde olduklarını belirten sözcü, durumun uluslararası hukuka uygun, gemilerde bulunanların haklarına saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü ayrıca, "Gazze'deki korkunç insani krizi çözmek, İsrail hükümetinin sorumluluğudur." diyerek, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlara erişiminin kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.