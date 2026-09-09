İngiltere’den İsrail’e ‘sabrımız tükendi’ uyarısı: Sözden eyleme geçiyoruz
İngiltere hükümeti, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimler ve artan yerleşimci şiddeti konusunda İsrail’e karşı sabrın tükendiğini belirtti. Üst düzey İngiliz yetkili, yıllardır sürdürülen sessiz diplomasiden sonuç alınamadığını belirterek “Londra’da artık sözden eyleme geçiliyor” ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un askeri harcamaları artırmak için sosyal yardımları düşürme önerisine tepki gösteren Burnham, "Böyle olursa insanları evsiz bırakırsınız." dedi.
Parlamentonun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey ise sorusunda İngiltere'nin dün duyurduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi.
Burnham, alınan karara parlamentoda verilen destek için teşekkür etti. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldıklarını kaydeden Burnham, "İngiltere'nin nerede durduğunu göstermek için bunu yaptık." dedi.
Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, "İki devletli çözümün çökme riski, Orta Doğu üzerinde yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimizi endişelendirmesi gereken bir risk. Asıl risk, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemizi gerektirmesi." diye konuştu.
"İSRAİL'E KARŞI SABRIMIZ TÜKENDİ"
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, üst düzey bir İngiliz yetkili, Londra'nın İsrail'e karşı sabrının tükendiğini belirterek, "Batı Şeria'daki şiddet konusunda İsrail ile defalarca konuşmaya çalıştık ancak sahada hiçbir değişiklik görmedik. Londra'da artık sözden eyleme geçiliyor." dedi.
Yetkili, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi meselesinde İsrail hükümetiyle yıllardır, özellikle son 3 yıldır sessiz bir diyalog yürütmeye çalıştığını ancak sahada gerçek anlamda hiçbir değişim yaşanmadığını kaydederek, "Diplomasiyi tekrar tekrar devreye soktuk fakat durumun iyiye gittiğine dair hiçbir gelişme göremedik." diye konuştu.
İngiliz yetkiliye göre Batı Şeria'da hız kazanan kötüleşme, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetindeki tırmanış ve gasbedilen toprakların genişletilmesinin sürmesi, İngiltere'nin önceki politikasının kullanım süresini doldurduğu sonucunu doğurdu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı fiziken birbirinden ayırarak gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü imkansız kılacak E1 projesinin dönüm noktası olduğunu söyleyen yetkili, yasa dışı yerleşimleri mümkün kılan finans, inşaat ve emlak faaliyetlerindeki aktörlerin hedef alınacağını vurguladı.
"İSRAİLLİLER ORTADA GERÇEK BİR SORUN YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR"
Yetkili, İsrail'de sağ partilerden gelen, bu adımın Müslüman kesimleri memnun etme amacı taşıdığına dair açıklamalara ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:
"İnsanlar durumu geçiştirmek isteyip 'Bu sadece Müslümanlar yüzünden, yalnızca antisemitizmden ibaret.' diyorlar. Ortada gerçek bir sorun yokmuş gibi davranmak istiyorlar. Oysa ortada somut ve ciddi bir sorun var. Bu sadece İşçi Partisi'ne özgü bir mesele değil diğer pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de partiler üstü bir konudur."
İngiliz hükümeti geçen ay yasa dışı E1 projesinin Batı Şeria'nın bazı kısımları ile Doğu Kudüs arasındaki toprak bütünlüğünü bozabileceği ve gelecekte yaşanabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimaline darbe vurabileceği uyarısında bulunmuştu.
Yeni yetkiler doğrultusunda İngiltere; toprak gasplarının genişletilmesiyle bağlantılı finansman, inşaat, altyapı geliştirme veya gayrimenkul faaliyetlerinde yer alan şirketlere, kuruluşlara ve kişilere yaptırım uygulama konusunda bakanlara takdir yetkisi tanımayı hedefliyor.
Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.