İngiltere’den İsrail’e sert tepki: İngiliz milletvekillerinin Filistin’e girişi engellendi

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri Peter Prinsley ve Simon Opher, yaptıkları ortak açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında temaslarda bulunmak için gittikleri İsrail'de ülkeye girişlerinin engellendiğini belirtti.

İki milletvekili, Arap-İngiliz Anlayış Konseyi (CAABU) tarafından organize edilen ziyaretin amacının Batı Şeria'daki tıbbi yardım ve insani yardım hizmetlerini yerinde görmek, İngiliz diplomatlarla buluşmak, İsrail ve Filistin insani yardım organizasyonları temsilcileriyle bir araya gelmek olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Falconer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarına girmesinin engellenmesi kabul edilemez. İki meslektaşımla da sürecin başından bu yana temas halindeyim ve İngiliz parlamenterlere yapılacak muamelenin bu olmadığını açıkça belirttim." ifadesini kullandı.

İsrail, nisanda da İngiliz milletvekilleri Yuan Yang ile Abtisam Mohamed'in ülkeye girişini engellemişti.