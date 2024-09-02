İngiltere’den İsrail’e silah ambargosu açıklaması: Askıya alındı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına destek veren ülkelerden İngiltere şaşırtıcı bir karara imza attı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah satışına ilişkin bazı lisansları askıya alacağını belirtti. Bu hamlenin silah ambargosu anlamına gelmediğini kaydeden Lammy, kararla birlikte İngiltere'nin şirketlere İsrail'e satış yapmaları için verdiği yaklaşık 350 lisansın 30'unun askıya alınacağını bildirdi.

Avam Kamarası'nda konuşan Lammy, kararın İngiltere'nin silah ihracatı lisanslarının gözden geçirilmesinin ardından geldiğini ifade ederek, bazılarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi ya da ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceği" yönünde "açık bir risk" bulunduğunu söyledi.