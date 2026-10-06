İngiltere’den İsrail’e tehdit! 27 diplomat sınır dışı edilecek

İngiltere ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim, Londra'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına karşı aldığı yaptırım kararlarının ardından daha da tırmandı. İsrail, İngiltere'nin yaptırım kararına karşılık Doğu Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosluğunun kapatılmasını istedi ve konsolosluğun 8 Ekim'e kadar faaliyetlerini sonlandırmasını talep etti. Konsolosluğun kapatılması ihtimali üzerine İngiltere İsrail'e karşı harekete geçti.

İsrailli Ynet haber sitesine göre İngiliz hükümeti, konsolosluğun kapatılması durumunda diplomatik statüsü sona erecek 27 İngiliz diplomatın her biri için bir İsrailli diplomatın sınır dışı edilmesi tehdidinde bulundu. Haberde, İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'ın söz konusu tehdidi İsrailli yetkililere ilettiği bildirildi.

İNGİLTERE'DEN BATI ŞERİA'DAKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİNE YAPTIRIM

İngiltere ile İsrail arasındaki son diplomatik gerilimin temelinde, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararları bulunuyor. İngiltere, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarının iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ettiğini belirterek, yasa dışı yerleşimlerden yapılan malların ithalatının yasaklanacağını ve yerleşim faaliyetlerini destekleyen, kolaylaştıran veya bundan kazanç sağlayan kişi ve şirketlere yönelik yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

İSRAİL TEPKİSİ

Londra'nın kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi karşı tedbir açıklamıştı. İsrail, konsolosluğun 8 Ekim'e kadar kapatılmasını isterken, İngiltere'nin Gazze'ye ilişkin koordinasyon mekanizmasındaki rolünün sonlandırılması ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi polislerine yönelik İngiliz eğitim programının sona erdirilmesi gibi başka adımlar da duyurmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör