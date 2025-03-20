İngiltere’den İsrail’in BM tesisine saldırısına soruşturma talebi

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de BM yerleşkesinin vurulmasıyla dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Düşüncelerinin hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Lammy, şunları kaydetti:

"Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli. BM ve insani yardım çalışanları korunmalı."

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait merkezi bombaladığı saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Proje Hizmetleri Ofisine (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etmişti.