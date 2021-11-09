İngiltere’den korkutan meteoroloji uyarısı: Bir milyar insan ölebilir

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun değerlendirmesine göre, sıcaklıktaki 2 santigratlık bir artış, bir milyar insanı risk altına alacak. Kurumdan yapılan açıklamada, bu riskin can kayıplarını da içerebileceği vurgulandı. MET Office'te yayınlanan haritada, söz konusu senaryoda Afrika kıtasının merkezi, Güney Amerika, Avustralya'nın kuzeyi ve Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerin de risk altına gireceği öngörülüyor. Öte yandan araştırmada, 4 santigratlık bir artışın, dünya nüfusunun yarısını risk altına aldığı belirtildi.