İngiltere’den Rusya ile savaş açıklaması: Büyük bir tehdit haline geldi

Nick Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarına itme fikrinin Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri olduğunu belirtti.

"TETİKTE OLMALIYIZ"

Belarus ve Ukrayna sınırlarında yaşananların Rus hükümeti tarafından "yıllarca devam eden türden klasik dikkat dağıtıcı" eylemler olduğunu kaydeden Carter, bu gerilimlerin bir savaşa dönüşüp dönüşemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Bilmiyorum. Bence tetikte ve caydırıcılığımızdan emin olmalıyız." dedi.