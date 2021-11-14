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Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:52 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:54

İngiltere'den Rusya ile savaş açıklaması: Büyük bir tehdit haline geldi

AA
İngiltere’den Rusya ile savaş açıklaması: Büyük bir tehdit haline geldi

İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Doğu Avrupa'daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya'yla savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

Nick Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarına itme fikrinin Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri olduğunu belirtti.

"TETİKTE OLMALIYIZ"

Belarus ve Ukrayna sınırlarında yaşananların Rus hükümeti tarafından "yıllarca devam eden türden klasik dikkat dağıtıcı" eylemler olduğunu kaydeden Carter, bu gerilimlerin bir savaşa dönüşüp dönüşemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Bilmiyorum. Bence tetikte ve caydırıcılığımızdan emin olmalıyız." dedi.

"BÜYÜK BİR TEHDİT HALİNE GELDİ"

Olası bir savaşa karşı NATO ittifakının içindeki birlikten de emin olmaları gerektiğini dile getiren Carter, "(NATO'da) Ortak tutumumuzda herhangi bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Carter, Sky News kanalına yaptığı açıklamada ise göreve başladığı 8 yıl öncesine göre Rusya'nın Doğu Avrupa'da daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.

Carter, Rusya ile bir savaş olmamasını "umduğunu" ve Moskova'nın da bir savaş istediğine inanmadığını ancak NATO'nun olası bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

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İngiltere'den Rusya ile savaş açıklaması: Büyük bir tehdit haline geldi
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