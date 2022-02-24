İngiltere’den Rusya Ukrayna savaşı veren Putin’e sert tepki: Sen bir diktatörsün

Sabah saatlerinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Donbas'a askeri birliklerini gönderen Rusya, geri adım atmamaya kararlıyken, Ukrayna ise topraklarını sonuna kadar savunacağını ifade etti.
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMALAR
Gelen son dakika bilgilerine göre Rus tankları Kiev'e doğru ilerliyor. Aynı zamanda Ukrayna halkından ölenlerin de olduğu ve aralarında çocukların da olduğu biliniyor. İngiltere Başbakanı Boris Jonhson son durumu değerlendireren Putin'e çok sert sözler söyledi. Johnson, İngiltere hükümeti ile müttefiklerinin Rus ekonomisini sekteye uğratmak için çok büyük bir ekonomik yaptırım paketi hazırladıklarını açıkladı.
"İNANÇLARINI BASTIRAMAYACAKSIN"
Johnson televizyonda bir ulusa sesleniş konuşmasında Putin'e seslenerek, "Sen bir diktatörsün. Ukraynalıların ulusal duygularını ve ülkelerinin özgür olması gerektiğine dair inançlarını asla bastıramayacaksın" sözlerine yer verdi. Johson, konuşmasının devamında şöyle dedi:
"Ukraynalılara söylüyorum, yanınızdayız, sizler ve aileniz için dua ediyoruz ve yanınızda olacağız. İngiltere, Avrupa'da Ukrayna'ya savunma silahlarını gönderen ilk ülke oldu. Ve daha fazlasını yapacağız. Bugün müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini aksatmak için tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız. Batılı ülkeler olarak Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı sona erdirmeliyiz. Misyonumuz açık, diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak, Vladimir Putin'in bu barbarca girişimini başarısızlıkla sonuçlandıracağız"
YENİ YAPTIRIMLARI DETAYLANDIRACAK
Johnson, bugün yerel saatle 17:00'da Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları detaylandıracak.