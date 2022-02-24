İngiltere’den Rusya Ukrayna savaşı veren Putin’e sert tepki: Sen bir diktatörsün

Sabah saatlerinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Donbas'a askeri birliklerini gönderen Rusya, geri adım atmamaya kararlıyken, Ukrayna ise topraklarını sonuna kadar savunacağını ifade etti.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMALAR

Gelen son dakika bilgilerine göre Rus tankları Kiev'e doğru ilerliyor. Aynı zamanda Ukrayna halkından ölenlerin de olduğu ve aralarında çocukların da olduğu biliniyor. İngiltere Başbakanı Boris Jonhson son durumu değerlendireren Putin'e çok sert sözler söyledi. Johnson, İngiltere hükümeti ile müttefiklerinin Rus ekonomisini sekteye uğratmak için çok büyük bir ekonomik yaptırım paketi hazırladıklarını açıkladı.