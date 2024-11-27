İngiltere’den PKK’ya operasyon! Terör örgütü üyeleri gözaltında

Açıklamada, "Bu soruşturma ve faaliyet tüm topluluklarımızı, özellikle de Türk ve Kürt topluluklarımızı korumakla ilgilidir. PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etkilenmiş veya hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Bu operasyon, Londra'da ve Birleşik Krallık genelinde terörle mücadele çabalarımızın bir parçasıdır. Kamu güvenliğine yönelik hiçbir tehdidi tolere etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.