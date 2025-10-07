İngiltere’den soykırıma rekor destek: Kirli ittifakı rakamlar ortaya çıkardı!

İngiliz Channel 4 televizyonu İsrail ve İngiltere’den elde ettiği verilere dayanarak, hazırladığı habere göre İngiltere'nin 2025 yılında İsrail'e silah satışları 1 milyon sterline yaklaşarak rekor seviyede gerçekleştiği ortaya çıktı. Öte yandan, İngiltere hükümeti geçen yıl İsrail'e yönelik yaklaşık 30 silah ihraç lisansını askıya almıştı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 22:53 Son Güncelleme: 07 Ekim 2025 22:57

İngiliz Channel 4 televizyonunun İsrail ve İngiltere'den elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı habere göre, İngiltere'nin İsrail'e 2025 yılının ilk 9 ayında 1 milyon sterline (yaklaşık 56 milyon lira) yakın silah satışı yaptı. Son 3 yılda her yılın yaklaşık iki katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu.

EN YÜKSEK İKİNCİ SATIŞ EYLÜL AYI Bu satışların 400 bin sterlinlik (yaklaşık 22,5 milyon lira) kısmı tek başına haziranda yapılırken, söz konusu ay Ocak 2022'den bu yana en yüksek satışın yapıldığı ay oldu. En yüksek satışın yapıldığı ikinci ay ise 310 bin sterlinlik (yaklaşık 17,5 milyon lira) silah satılan eylül ayı olarak kayıtlara geçti. İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı net şekilde verilerde belirtilmezken birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı. Ağustos ayında yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyon lira) kısmı ise "mermi" kategorisi altında gerçekleşti. Verilerde ürünlerin alıcısı gösterilmezken, bu askeri ürünleri alanların başka ülkelere satış yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.