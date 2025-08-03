İngiltere'den yeni Eurofighter açıklaması: 'Büyük fırsatlar sunuyor'

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, "Eurofighter Typhoon ile ilgili anlaşma, kilit NATO ortağımız Türkiye ile ne kadar yakın çalıştığımızın çarpıcı bir göstergesi. Bu uçakların üçte biri Birleşik Krallık'ta üretilecek. Bu da her iki ülke için de savunma ve güvenlik açısından olduğu kadar ekonomik büyüme açısından da büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 14:32 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2025 14:41

Poleo, AA muhabirine, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin 27 milyar sterlini aştığını belirterek, "Bu, çok büyük bir miktar ve Türkiye'yi en büyük ticaret ortaklarımızdan biri haline getiriyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Eurofighter kullanıcısı olarak kabul edilmesini sağlayan mutabakat zaptının geçen hafta imzalandığını anımsatan Poleo, anlaşmanın savunma ve ileri üretim teknolojileri açısından önemli olduğunu söyledi. Poleo, "Eurofighter Typhoon ile ilgili anlaşma, kilit NATO ortağımız Türkiye ile ne kadar yakın çalıştığımızın çarpıcı bir göstergesi. Bu uçakların üçte biri Birleşik Krallık'ta üretilecek. Bu da her iki ülke için de savunma ve güvenlik açısından olduğu kadar ekonomik büyüme açısından da büyük fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TEMİZ ENERJİDE İŞBİRLİĞİ VE FİNANSMAN FIRSATLARI ARTIYOR Birleşik Krallık'ın öncelikli sektörleri desteklemek, istihdam yaratmak ve uzun vadeli büyümeyi teşvik etmek amacıyla 10 yıllık sanayi stratejisi hazırladığını aktaran Poleo, "Hükümetlerin, Türkiye gibi ülkelerin, aynı zamanda işletmelerin ve yatırımcıların da ihtiyaç duyduğu şey netlik ve istikrar. Bu doğrultuda, önceliklerimizi ve öncelikli büyüme sektörlerimizi belirledik. Temiz enerji, bu stratejide vurguladığımız diğer 7 alanla birlikte kilit alanlardan biri." diye konuştu. Poleo, iki ülkenin temiz enerji alanında da yakın işbirliği içinde olduğunu ve bunun her iki ülkenin enerji alanında ortak büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığını anlattı. Türk şirketlerinden Enka'nın Birleşik Krallık'ın ilk düşük karbonlu hidrojen ve nükleer projelerinde yer almasını bu konuda örnek gösteren Poleo, Birleşik Krallık'ın da ihracat finansman kurumu UKEF aracılığıyla Türkiye'de Karapınar GES gibi büyük ölçekli yenilenebilir projelere destek verdiğini dile getirdi. Poleo, Türkiye ve UKEF işbirliğinin tarihi köklerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: