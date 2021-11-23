İngiltere’nin en pis ve dağınık evi 271 bin liraya satışa çıkarıldı

Leichester'deki 3 yatak odalı İngiltere'nin en dağınık evi seçildi. Ev, oldukça düşük bir fiyata yenilenmesi için satışa çıkarıldı. Evin fiyatı 20 bin euro (271 bin TL) olarak belirlendi. Ev, sahipleri tarafından hiç toparlanmadan dağınık odalar, lekeli şilteler ve soyulmuş dovar kağıtları ile satışa çıkarıldı. Mülkün diğer kötü özellikleri arasında ise döşemedeki tahta boşluklar, devasa örümce ağları, kırılmış ve eskimiş penceler bulunuyor.
SON SAHİBİ EVDE KAZA GEÇİRMİŞ
Son sahibi Jim Demitriou'nun evde geçirdiği ve hastanelik olmasına neden olan kaza sonrası boş kalan ev, uzun zamandır bakımsız. Talihsiz adamın yeğeni, Demitriou'nun eve bakmak istese de geçirdiği kaza nedeniyle evden nefret ettiğini söyledi.
EVE GİRENLER ŞAŞIRIYOR
Hükümetin zorunlu yasasından dolayı eve kazan takmaya giden görevli ise evin bu durumunu bilmediğini, görünce neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Evin yakınlardaki bir okul için alternatif alan olarak değerlendirilmesi bekleniyor.