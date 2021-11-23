İngiltere’nin en pis ve dağınık evi 271 bin liraya satışa çıkarıldı

Leichester'deki 3 yatak odalı İngiltere'nin en dağınık evi seçildi. Ev, oldukça düşük bir fiyata yenilenmesi için satışa çıkarıldı. Evin fiyatı 20 bin euro (271 bin TL) olarak belirlendi. Ev, sahipleri tarafından hiç toparlanmadan dağınık odalar, lekeli şilteler ve soyulmuş dovar kağıtları ile satışa çıkarıldı. Mülkün diğer kötü özellikleri arasında ise döşemedeki tahta boşluklar, devasa örümce ağları, kırılmış ve eskimiş penceler bulunuyor.