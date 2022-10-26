İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak hükümeti kurdu! İşte yeni kabine

HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKAN

İngiltere'deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt'un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere'de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Truss, 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

JOHNSON'I İSTİFAYA ZORLAMIŞTI

Öte yandan Eski Başbakan Boris Johnson döneminde Maliye Bakanı olan Sunak, Johnson'ın istifa süreci öncesinde kabineden ilk istifa eden bakanlardan biri olmuştu. Daha sonra Sunak, Johnson'ın istifasıyla birlikte yeni Başbakan olmak için adaylığını koymuş ve eski Başbakan Truss ile final oylamasına kadar yarışmıştı.