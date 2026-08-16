İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyor

Soykırımcı İsrail'in dünyasını karrattığı Mustafa es-Sikali, İsrail'e işçi olarak çalışmaya gitmişti. Orada çalıştığı sırada, 8 Aralık 2023'te İsrail saldırılarında 6 çocuğunu kaybetti. Ailesinden geriye sadece eşi ve küçük bir kızı kalan Sikali, dönüp yeni bir hayat kurmaya çalışırken bu kez geçen ay İsrail tarafından Batı Şeria'da gözaltına alınıp hapse atıldı. Sikali, hem 6 çocuğunu kaybettiği saldırı sürecini hem de Ofer Hapishanesi'nde yaşadığı işkenceyi anlattı. Sikali, 7 yaşındaki üçüzleri Kenan, Reyyan ve Sened ile 2 aylık İlin adlı çocuğu da dahil 6 çocuğunun 8 Aralık 2023'te İsrail saldırısında Gazze'nin Sahabe bölgesinde sığındıkları bir evde öldüğünü kaydetti.

120 KİŞİDEN 5 KİŞİ KURTULDU

Filistinli acılı baba 2 aylık kızını yalnız bir kez görebildiğini ve doğumun hemen ardından İsrail'e işçi olarak gittiğini söyledi. "Ev bombalandığında eşim, kızım, çocuklarım, eşimin ailesi ve toplam 120 kişi oradaydı. 120 kişiden yalnızca beş kişi kurtulmuş. Bunlar eşim, bir kızım ve yerinden edilmiş üç kişi" diyen Sikali, eşinin ve hayatta kalan son evladının da enkaz altından çıkarılarak kurtarıldığını aktardı.

GEREKÇESİZ GÖZALTINA ALDILAR

Filistin'e dönüp eşi ve kızıyla yeniden hayata tutunmaya çalışan Sikali, 21 Temmuz 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde İsrail güçlerince alıkonulduğunu söyledi. "Bizi gece 2'de gözaltına aldılar. Ellerimizi ve ayaklarımızı kelepçelediler, gözlerimizi bağladılar. Yaklaşık iki gün boyunca ellerimiz ve ayaklarımız bağlı, kelepçeli şekilde Tulkerim'deki bir yerde tutulduk" diyen Filistinli Sikali, 2 gün sonra İsrail'in Ofer Hapishanesi'ne götürüldüğünü kaydetti.

'ÖLEN ÇOCUKLARIN SUÇU NEYDİ?'

Mustafa es-Sikali, 15 gün Ofer'de "İşkence, dayak, hakaret, küfür ve kötü muamele gördük. İnsan ölümü diliyor ama onu bile bulamıyordu" diyen konuştu. Altı çocuğunun ölüm belgesini göstererek "Müslümanlar nerede, Araplar nerede? Bizi yüzüstü bırakanlar ile Gazze halkının ve çocukların öldürülmesini seyredenler karşısında Allah bize yeter. Bu çocukların ne suçu vardı? Bu çocukların ölmesinin suçu neydi?" diye haykırıyor.

HER ÇOCUĞUMUN BİR HAYALİ VARDI

Her çocuğunun bir hayali, olduğunu belirten Mustafa es-Sikali, "Okumak, diploma almak istiyorlardı. Çocuklarım başarılı öğrencilerdi, sınıflarının en başarılıları arasındaydılar. Şimdi geriye yalnızca bir kızım kaldı. Tek hayali kızımı yurtdışında okutmak. İnşallah onu yurt dışına çıkarırız. Çünkü Gazze'de eğitim almak çok zor" dedi.