İnsan ömrü uzadı ama 115’i aşamadık!

Hollanda'da Erasmus Üniversitesi bilim insanları tarafından son 30 yılda ülkedeki 75 bin ölüm vakasının verileri incelenerek yapılan araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Birçok farklı araştırmanın da referans kaynağı yapıldığı sonuca göre ortalama yaşam süresinin uzadığı kabul edildi. Ancak ilginç olan bulgu, insan ömrünün uzamasına rağmen kadınlarda 115.7, erkeklerde 114.1 olan maksimum yaşın aşılamaması. Uzmanlar dünyadaki istisnalar dışında bu sınırların adeta bir 'yaşam duvarı' olduğunu söylüyor. Araştırmaya liderlik yapan 3 bilim insanından Profesör John Einmahl, Medical Express dergisine sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ortalama yaşam süresinin son 30 yılda uzamasına rağmen maksimum noktada bir sınıra takılıyor olmamızın nedeni daha derin bir araştırmayle belirlenebilir. Şunu vurgulamak isterim ki, bizim hesaplamalarımız kendisine bakan sağlıklı koşullarda yaşayan bir bireyin maksimum ömrü. İnsanoğlu her zaman daha uzun yaşamanın sırlarını aradı. Ancak şu anki imkânlara göre ne yaprasanız yapın bir tavan yaşı olduğu görülüyor" dedi. Dünyanın en uzun yaşayan insanı unvanı 1997'de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Louise Calment'e ait.