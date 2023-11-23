‘İnsani ara yetersiz

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bazı ülkeler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek, ateşkes çağrısında bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'nin Gazze konusunda kabul ettiği 2712 sayılı kararın yetersiz olduğunu kaydederek ateşkes çağrısını yineledi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün de uluslararası toplumun acilen gerekli adımları atması, çatışmanın yayılmasını engellemesi ve kalıcı barış sağlaması gerektiğini söyledi.Çoğu Batılı çok sayıda ülke, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Ancak İsrail saldırılarının kaldığı yerden devam etmemesi için Türkiye başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri tam ateşkes baskısı yapmayı sürdürüyor.