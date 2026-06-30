İnsani dram büyüyor Türkiye can kurtarıyor

Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran'da art arda 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Türkiye, depremin hemen ardından Venezuela hükümeti ile irtibata geçti. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet uçak ile 75 personel, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeği bölgeye ulaşarak hemen yaraları sarmaya başladı. Özellikle İstanbul, İzmir ve Denizli'den bölgeye giden AFAD ekipleri enkaz altında kalan bölge halkını kurtarmak için harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekibin daha önce Elazığ, Van ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede günlerce çalışma yapan, arama-kurtarma konusunda uzman olan personelden oluştuğu belirtildi.

DAK TİMLERİ DE BÖLGEDE

Uzman AFAD personelinin, bölgedeki diğer arama-kurtarma personellerine de tecrübelerini aktardığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

ENKAZ ALTINDAN 6 SAATTE KURTARILDI

Depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde yürütülen çalışmalarda, enkaz altından gelen bir ses, umut ve sevinç yaşattı. Sesin tespit edilmesinin ardından ekipler bölgeye yoğunlaşarak kurtarma çalışmalarını bu noktada sürdürdü. Enkaz altında kalan 11 yaşındaki Moises, Kolombiya arama-kurtarma ekibinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Bilinci açık olan 11 yaşındaki Moises, ekiplerce hastaneye götürüldü.