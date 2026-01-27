İnsani koridordan sivil geçişi başladı

Suriye'de terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Ayn el-Arab (Kobani) ilçesindeki siviller, Suriye ordusunun açtığı "Nur Ali" insani koridorundan geçmeye başladı. Suriye Ordusu önceki gün Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açıldığını duyurmuştu. Bu arada terör örgütü YPG, ateşkese rağmen Haseke'de bir köye saldırarak sivilleri yaraladı. Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Ayn el-Arab hattındaki Şuyuh köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü 25'ten fazla patlayıcı yükle ve insansız hava aracıyla Suriye ordusunun mevzilerini ve sivillerin evlerini hedef aldı. Köyün çevresinde bazı aileleri kuşatarak gençlerini rehin aldı. Öte yandan, Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını taşıyor. Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.