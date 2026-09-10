İnsanlığın geleceği tehlike altında
Yapay zekâ şirketi Anthropic'in Uyum Bilimi Sorumlusu Evan Hubinger, açıklamalarıyla korkuttu. Sosyal medyadan açıklama yapan Hubinger, kendisi ve meslektaşlarının yapay zekânın tüm insanlığı öldürebileceğine inandığını söyledi. Hubinger, "Önümüzdeki 10 yıl içinde bu riskin yüzde 10'un üzerinde olduğunu düşünüyorum" dedi. Mevcut yapay zeka modellerinin riskinin düşük olduğunu belirten Hubinger, asıl endişesinin kendi kendini geliştiren süper zekânın beklenenden daha hızlı ortaya çıkması olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon güvenlik endişeleri nedeniyle istifa etmişti.
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