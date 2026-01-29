İnsanlığın vicdanı Gazze’de donuyor

Ateşkes anlaşması gereği Hamas tüm rehineleri ve rehine cesetlerini İsrail'e teslim etti. Ancak katil İsrail hem ateşkeste ikinci aşamaya geçişi geciktiriyor hem de Gazze'yi yok etmeye devam ediyor. SABAH, Gazze'deki yetkililerle kurduğu kesintisiz temasla, bir halkın yaşadığı tarifsiz acıyı satır satır kayda geçiriyor. SABAH'a konuşan Gazze Enformasyon Müdürü Dr. İsmail İbrahim Althawabta, "Soğuklar nedeniyle 27 kişi öldü. Bunun 24'ü bebek. Soğukta ölen sadece bebekler değil, insanlığın da vicdanıdır" dedi. Althawabta, "İsrail işgalinin altyapıyı kasıtlı olarak hedef alması, barınma ve ısınma malzemelerinin girişini engellemesi ve uluslararası insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşmayan ölümcül yaşam koşullarını dayatması sonucunda ortaya çıkan çok boyutlu bir insani felaketi açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuku sesimiz olmaya çağırıyoruz" dedi.