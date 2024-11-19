İnsanlık adına utanç verici hareket: İsrailli sağlık görevlisinden büyük vicdansızlık!

HAKARETLER YAĞDIRDI

Hayatını kaybeden kişiye hakaret içerikli sözler sarf eden sağlık görevlisi, "Üzgün hissetmek için hiçbir sebep yok. O her tanımıyla bir terörist. Bizi hiçbir şekilde desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki Filistinli Milletvekili Ahmed et-Tıybi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu sağlık görevlisinin paylaşımı nedeniyle açığa alındığını ve disiplin komitesine sevk edildiğini kaydetti.