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Haberler Dünya Haberleri İnsanlık adına utanç verici hareket: İsrailli sağlık görevlisinden büyük vicdansızlık!
Giriş Tarihi: 19.11.2024 17:29

İnsanlık adına utanç verici hareket: İsrailli sağlık görevlisinden büyük vicdansızlık!

İsrail’de bir sağlık görevlisi skandal bir davranışta bulundu. Yakın zamanda gerçekleşen bir saldırıda hayatını kaybeden İsrail vatandaşı bir Filistinlinin ölümüne sevindi. Ayrıca hayatını kaybeden kişiyle ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

AA
İnsanlık adına utanç verici hareket: İsrailli sağlık görevlisinden büyük vicdansızlık!

Lübnan'dan dün düzenlenen roket saldırısında İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Shfar'am'da, Safa Avad isimli kadın yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Adı açıklanmayan sağlık görevlisi, roket saldırısında Avad'ın ölmesine ilişkin sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Hayatını kaybeden kişiye hakaret içerikli sözler sarf eden sağlık görevlisi, "Üzgün hissetmek için hiçbir sebep yok. O her tanımıyla bir terörist. Bizi hiçbir şekilde desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki Filistinli Milletvekili Ahmed et-Tıybi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu sağlık görevlisinin paylaşımı nedeniyle açığa alındığını ve disiplin komitesine sevk edildiğini kaydetti.

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İnsanlık adına utanç verici hareket: İsrailli sağlık görevlisinden büyük vicdansızlık!
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