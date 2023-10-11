İnsanlık enkaz altında

İsrail'in Gazze saldırıları vahşet boyutuna ulaştı. Hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgeyi enkaz yığınına çevirdi. Bombardımanın beşinci gününe hayatta kalarak uyanmayı başarabilenler enkaz yığınları arasında yakınlarının cesedini aradı. 2.3 milyon kişinin sıkışıp kaldığı Gazze'de her yer barut kokuyor. Gazze Sivil Savunması, "Enkazın çokluğundan dolayı ekiplerimiz yetersiz kalıyor" dedi. İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vurulanların yüzde 60'ının kadın ve çocuk olduğu bildirildi. Açıklamayı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptı. İşgalcilerin Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansı vurması sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisi öldürüldü.İşgal altındaki bölgede elektrikler tamamen kesildi. İsrail ordusu yakıt, ilaç, su ve yiyecek akışını kesmişti. Dün stoklardaki yakıtlar da tükenince Gazze'ye elektrik sağlayan ana jeneratör kapandı. Elektriksiz kalan hastanelerin toplu mezarlara dönülmesinden korkuluyor. Abluka altındaki şehirde elektrik, su ve gaz yok. Birlemiş Milletler'den artan katliamlara karşılık ardı ardına açıklamalar geldi.BM verilerine göre İsrail'in hava saldırıları sonucu 260 binden fazla Gazzeli yerinden edildi. Ayrıca "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" denildi. Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişi BM'ye ait okullara sığındı. Gazze'deki hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana ayrıca 9 BM çalışanı öldürüldü.Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki Aksa Tayfunu operasyonu sonrasında insanlık dışı bir katliama başlayan İsrail ordusu şimdiye kadar BM merkezini, camileri, okulları, ambulansları, pazar yerini ve evleri vurdu. İsrail dün de Kızıl Haç'ın merkezine ve İslam Üniversitesi'ne hava saldırısı düzenledi.