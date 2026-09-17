İnsanlık enkaz altında

Soykırımcı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde insanlık bir kez daha enkaz altında kaldı. Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu en az 20 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Ölenlerden 5'i yine çocuktu. Enkaz altında kaldıkları düşünülen 100 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde çöken 6 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YİNE SÜRGÜN TEHDİDİ

Gazze'deki arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın barınacak yeri olmayan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları yeniden başlatmalarının ve bölgedeki yaklaşık 2 milyon Filistinliyi sürgün etme planını hayata geçirmelerinin "an meselesi" olduğunu söyledi.





VAHŞET ANI

İSRAİL ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İlk saldırıda bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed ez-Zenati'nin yardım etmeye gittiği sırada ikinci bir saldırı düzenlediler. Zenati ve sağlık görevlisi Şerif Şadi Labad hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.





ABD'DEN 60 BİN FÜZE DAHA

ABD yönetiminin, İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Washington Post'a göre 60 bin füzeden olan söz konusu satış, gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak



UÇURTMALAR GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇTU

Başkentteki okullarda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca illere gönderilen yazı doğrultusunda, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla okullarda bu hafta "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenleniyor. İsrail, Filistinli çocukların uçaracağı uçurtmaları silah sayacaklarını açıklamıştı. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör