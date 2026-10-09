İnsanlık Gazze için ayakta

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının üçüncü yılı dolayısıyla dünyanın dört yanındaki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlendi. Meksika'nın başkenti Meksiko, Yunanistan'ın başkenti Atina ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarını protesto etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen gösteride de Gazze'de öldürülen yaklaşık 20 bin Filistinli çocuğun isimlerinin yazılı olduğu dev kefen açıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteriye ise polis sert müdahalede bulundu. Oranien Meydanı'nda toplanan binin üzerinde kişi Hermann Meydanı'na doğru yürüdü. Polis, Kottbusser Tor metro istasyonun yakınlarında çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

CAMİLERİ YOK ETTİLER

İsrail, saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze'de ibadethaneleri hedef aldı. 1275 camiden 1077'sini tamamen yıkan İsrail ordusu, Filistinli sivillerin sığındığı tarihi Kutsal Aile, Aziz Porfirios ve Baptist kiliselerini bombaladı.

İŞLEYEN TEK HASTANE YOK

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR-I), Gazze'de tam kapasiteyle çalışan tek hastane dahi bulunmadığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier "Şu anda yardıma muhtaç yaklaşık 2.1 milyon insan var. 36 hastaneden sadece 19'u kısmen hizmet verebiliyor. Diğerleri ise tamamen devre dışı kalmış durumda" dedi.

YAVAŞ BİR İDAM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yurtdışında tedavi görmesi gereken Filistinli hasta ve yaralıların İsrail kısıtlamaları sebebiyle mevcut seyahat mekanizmasıyla tahliyesinin 8 yıl süreceğini belirterek bu durumun binlerce kişi için "yavaş bir idam kararı" anlamına geldiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 21 bin hasta ve yaralının yurtdışına sevk edilmesinin en az 4 yıl alacağını bildirdi. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör