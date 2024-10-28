İnsanlık için son çağrı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 96 artarak 43 bin 20'ye yükseldi. Siyonist İsrail rejimi son 24 gündür ise Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik saldırıları yürütüyor. Bölgede 24 günde en az bin Filistinliyi katleden İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ndeki tüm doktorları ve sağlık çalışanlarını tutukladı. Günlerdir hastanenin boşaltılması için baskınlar düzenleyen İsrail'in doktorları tutuklamasının ardından "Ameliyat yapmasını bilen herhangi birileri lütfen hastaneye gelsin. Yaralılar ve hastalar ölümün eşiğinde" çağrıları yapıldı. Hastanede dün sadece bir çocuk doktorunun kaldığı açıklandı. İsrail'in Filistinlileri sürgün etme planını uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde halihazırda 100 binden fazla kişinin sıkışıp kaldığı biliniyor.Öte yandan siyonist İsrail'in etnik temizlik saldırılarına İsrail basını da büyük destek sağlıyor. İsrail katliam jetlerinin bombardımanları sonucunda Gazze'de yerle bir olan binaları ve tahribatı gösteren görüntüler, "İsrail ordusunun gücünü" yansıtan teknik terimler ve ifadeler eşliğinde ekranlara yansıtılıyor. Önceki gün de N12 adlı televizyon kanalından tanınmış İsrailli bir gazetecinin, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde bir binayı havaya uçurmasına yardım ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İsrail ordusu bir yandan da Gazze Şeridi'ndeki gazeteci katliamlarına devam ediyor. Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesini güçlü bir şekilde kınadı. Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı ise 182'ye yükseldi.Gazze'nin kuzeyinden gelen bir görüntü yine insanlığın bitişinin simgesi oldu. Katil İsrail ordusunun 24 gündür Nazi ablukası uyguladığı bölgede kıyafetleri çıkarılan Filistinli erkekler tutuklanarak bilinmeyen yerlere götürülüyor.İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Mısır'ın önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti. Mısır'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze'de tutulan dört rehinenin ve bazı Filistinli mahkûmların serbest bırakılacağı iki günlük bir ateşkes önerisinin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.