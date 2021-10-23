İnsanlık tarihinin akışını değiştiren olay: DNA analiz çalışmaları ortaya çıkardı! 4200 yıl önce...

İNSANLIK TARİHİ EN ÇOK ETKİLEYEN HAYVANLARDAN BİRİ

Orlando, "Atlara bu kadar ilgi duymamızın nedeni, muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen hayvanlardan biri olarak kabul edilebilmesidir" ifadelerini kullanırken , "Bu hayvanla geliştirdiğimiz bu sıkı ilişki, motorun ulaşımı devraldığı 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü" dedi.

Çalışmanın yazarlarından William Taylor ise; "Arkeolojik kayıtlarda insan etkinliğinin izini sürmek zor bir iştir ve iş atlarla eski ilişkileri yeniden kurmaya gelince daha da zordur" dedi.