İnsanlık tarihinin akışını değiştiren olay: DNA analiz çalışmaları ortaya çıkardı! 4200 yıl önce...

Fransa'da yapılan bir araştırma, atların ne zaman evcilleştirildiğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.Fransız bilim insanları, insanlık tarihinin akışını değiştiren ve uzun süredir ne zaman ve nerede evcilleştirildiklerine dair süren araştırmalar sonrasında, DNA analizi yaparak elde ettikleri bulgularda, atların ilk olarak 4 bin 200 yıl önce Rusya'nın Karadeniz'e yakın bozkırlarında evcilleştirildiklerini açıkladı.
DEĞİŞİMLERİ DAHA AZ
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları evcilleştirilme sürecinin saptanmasının epey zor olduğunu aktarırken, atların boyutunda diğer canlılara kıyasla pek fazla değişim olmadığının altını çizdi.
DİŞ HASARI GİBİ KANITLAR İNCELENDİ
Çalışmanın baş yazarı Toulouse Üniversitesi Fransız Ulusal Antropobiyoloji ve Genomik Merkezi'nde araştırma direktörü olan paleogenetikçi Ludovic Orlando, canlının boyutunu incelemek yerine, araştırmacıların, kültürler arasında dizgin takmayı ve hatta at sembolizmini öneren diş hasarı gibi dolaylı kanıtlar üzerinde çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.
İNSANLIK TARİHİ EN ÇOK ETKİLEYEN HAYVANLARDAN BİRİ
Orlando, "Atlara bu kadar ilgi duymamızın nedeni, muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen hayvanlardan biri olarak kabul edilebilmesidir" ifadelerini kullanırken , "Bu hayvanla geliştirdiğimiz bu sıkı ilişki, motorun ulaşımı devraldığı 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü" dedi.
Çalışmanın yazarlarından William Taylor ise; "Arkeolojik kayıtlarda insan etkinliğinin izini sürmek zor bir iştir ve iş atlarla eski ilişkileri yeniden kurmaya gelince daha da zordur" dedi.