İnsanlık tarihinin yüz karaları

Gazze'de dokuz aydır bebek, çocuk ve kadınlar başta olmak üzere on binlerce masum sivili vahşice katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması küresel tepkiye yol açtı. Elinde 39 binden fazla Gazzeli sivilin kanı olan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından tutuklanması talep edilen savaş suçlusu Netanyahu'nun yalan ve iftiralarla konuşmasını ABD'li senatörler 58 kez ayağa kalkarak alkışladı. Bu utanç verici durum ABD'nin İsrail'in katliamlarının en büyük suç ortağı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Netanyahu'yu elleri patlarcasına alkışlayan Kongre üyelerine dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanlardan tepki yağdı. Sosyal medya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki vicdan sahibi insanlar, kanaat önderleri, siyasiler ve halklar, soykırımcı ve suç ortakları ABD'ye görsel, yazılı ve dijital medya üzerinden lanet okudu.Birçok kişi "Medeniyetiniz batsın!", "Utanmazlar!", "Tarihin yüz karasısınız!", "İnsanlık adına kara bir gün", "ABD'de katliam ayakta alkışlandı" gibi başlık ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Bazıları da Amerikan siyasi sınıfının Netanyahu'ya verdiği desteğe, "Bu yaptığınız rezalet. Bunun Hitler'i alkışlamaktan hiçbir farkı yok" diyerek tepki gösterdi. Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu'nun konuşmasına yönelik tepkisini, "Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor" sözleriyle gösterdi.Konuşmasında ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, "Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Çok sayıda olmasalar da oradalar ve şehir genelinde de varlar. Bu göstericilere bir mesajım var. Siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz" diyerek hakaret etti. Netanyahu'nun hakaretine soykırıma karşı çıkanlar misliyle cevap vererek Gazze Kasabı'nın bütün yalanlarını birer birer deşifre etti. Konuşmasında 'Sivilleri hedef alarak öldürmüyoruz, gönderilen yemekleri ve yardım kolilerini Hamas çalıyor, Hamas bebekleri yaktı" diyen Netanyahu'nun yalan ve iftiraları birçok medya kuruluşu ve sosyal mecralarda yayın yapan uzmanlar ile sıradan kullanıcılar tarafından anında çürütüldü.Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Netanyahu'nun ifadelerinin aksine, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar en az 16 bin 172 çocuk, 10 bin 798 kadın olmak üzere 40 bine yakın Filistinli öldürüldü. Gazze Şeridi, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği saldırılar nedeniyle harabeye dönerken, saldırılarda sadece Filistinli siviller değil aralarında çok sayıda Batılının da olduğu yüzlerce yardım görevlisi de hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in en az 278 yardım görevlisini öldürdüğünü belirterek, "Bu rekor bir sayı" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLERİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında, ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'yu protesto etti. Tlaib, elindeki "Soykırım Suçlusu" yazılı dövizi kaldırdı. Kongreye Filistin kefiyesiyle gelen Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasıyla ilgili, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti" yorumunu yaptı.ABD Kongresi'nde staj yapan 100'den fazla stajyer, seçmenlerin taleplerini gerekçe göstererek Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Stajyerler, "Ülkenin demokratik kurumlarının belkemiği olarak bizler, seçmenlerin sesini duyurmakla görevliyiz. Ezici talep açıktır: Başbakan Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır. Bu seslerin susturulmamasını sağlamak bizim ahlaki yükümlülüğümüzdür. Bir protesto olarak birçoğumuz bugün iş bırakma kararı aldık. Netanyahu'nun eylemlerinin kurbanlarıyla tam bir dayanışma içindeyiz" dedi.ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alkışlanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin İsrail'in katliamlarından sorumlu olduğu yönündeki açıklamasını bir kez daha teyit etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Newsweek'e verdiği röportajda, "ABD yönetimi İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır" demişti.Konuşması sırasında Kongre binası dışında gösteri düzenleyen protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olarak nitelendiren Netanyahu, protestocuları İran'ın finanse ettiğini de ileri sürdü. Ancak İsrail'de bile Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için düzenli kitlesel gösteriler yapılıyor ve bu protestolara katılan kişilerin sayısı 100 binleri aşıyor. Dünya genelinde de Gazze'deki katliamın sona ermesi çağrısıyla yapılan en yoğun katılımlı gösteriler arasında Washington, New York ve çok sayıda başkent yer aldı. İsrail kasabı, katliama tepki için sokaklara dökülen 100 binlerce kişiye hakaret etmiş oldu. Dün Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistin destekçisi aktivistler, Netanyahu'yu protesto etti.İSRAİL'İN abluka altına aldığı Gazze'ye yardımların girişini engelleyerek halkı aç ve susuz bırakmasına rağmen Netanyahu, Gazze'de "Her bir kişiye 3 bin kalori yiyecek girmesine izin verildiğini ve Hamas'ın bu yardımları çaldığını" öne sürdü. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla kişinin kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağı yönündeki açıklaması, Netanyahu'nun ifadelerini yalanlıyor. UNICEF'e göre ise, Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor. BM'nin 11 Temmuz'da yaptığı son açıklamada ise İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık yarım milyon kişinin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti.TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "ABD Kongresi'ndeki alkışlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek. Bu alkışlar, vicdan sahibi tüm insanların beklediği çözümün önündeki en büyük engel; çünkü Netanyahu, ABD Kongresi'nde yalanlarla dolu konuşmasını gerçekleştirdiği sırada katil İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyordu. Utanç verici" dedi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da "Günümüzün en büyük katliamını yapan Netanyahu'ya ABD Kongresi'ndeki ilgi esef verici" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak 'ayakta alkışlayan' topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size..." paylaşımında bulundu. ANKARA