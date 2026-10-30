İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...
İnsanoğlunun uzayda yaşama hayali, bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçeğe dönüşmek üzere. Mars kolonileri, Ay üsleri ve yeni nesil ticari uzay istasyonları için devasa planlar yapılırken, uzay mimarisinde ezberleri bozan bir teknoloji test ediliyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacılarından Ariel Ekblaw tarafından icat edilen TESSERAE (Manyetik ve Kendi Kendini İnşa Eden Karolar), uzayda devasa habitatlar kurmanın yolunu açıyor.
Sistem son derece fütüristik bir çalışma prensibine sahip. Akıllı manyetik karolar, bir roketin içine minimum yer kaplayacak şekilde üst üste istiflenerek uzaya fırlatılıyor.
Uzay boşluğuna bırakıldıklarında ise yapay zeka algoritmaları, elektro-kalıcı mıknatıslar ve kenarlarındaki entegre kameraları kullanarak otonom şekilde birbirlerini buluyor ve kenetlenerek önceden belirlenmiş devasa bir şekil oluşturuyorlar.
Tamamen birleştiklerinde basınçlandırılabilen bu yapılar, insanların içinde güvenle yaşayabileceği uzay evlerine dönüşüyor. Aurelia Enstitüsü kurucusu ve CEO'su Ekblaw, bu otonom karolar sayesinde uzaya fırlatılan roketlerin hacminden çok daha büyük, "bilim kurguya yaraşır devasa yapıların" kolayca inşa edilebileceğini vurguluyor.