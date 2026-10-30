İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

2020 ve 2022 yıllarında ISS içinde küçük çaplı testleri başarıyla tamamlanan sistem, Aralık veya Ocak ayında çok daha büyük bir sınava girecek. Otonom karolar, uzayda ilk kez birleşerek "dev bir plaj topu" şeklini alacak. Teknolojiyi ticarileştirmek amacıyla kurulan ve 20 milyon dolar yatırım toplayan Rendezvous Robotics şirketi ise asıl büyük gövde gösterisini 2028 yılında ISS'in dışında, derin uzayın zorlu koşullarında yapmayı hedefliyor.