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İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

İnsanoğlunun uzayda yaşama hayali, bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçeğe dönüşmek üzere. Mars kolonileri, Ay üsleri ve yeni nesil ticari uzay istasyonları için devasa planlar yapılırken, uzay mimarisinde ezberleri bozan bir teknoloji test ediliyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacılarından Ariel Ekblaw tarafından icat edilen TESSERAE (Manyetik ve Kendi Kendini İnşa Eden Karolar), uzayda devasa habitatlar kurmanın yolunu açıyor.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...
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Sistem son derece fütüristik bir çalışma prensibine sahip. Akıllı manyetik karolar, bir roketin içine minimum yer kaplayacak şekilde üst üste istiflenerek uzaya fırlatılıyor.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

Uzay boşluğuna bırakıldıklarında ise yapay zeka algoritmaları, elektro-kalıcı mıknatıslar ve kenarlarındaki entegre kameraları kullanarak otonom şekilde birbirlerini buluyor ve kenetlenerek önceden belirlenmiş devasa bir şekil oluşturuyorlar.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

Tamamen birleştiklerinde basınçlandırılabilen bu yapılar, insanların içinde güvenle yaşayabileceği uzay evlerine dönüşüyor. Aurelia Enstitüsü kurucusu ve CEO'su Ekblaw, bu otonom karolar sayesinde uzaya fırlatılan roketlerin hacminden çok daha büyük, "bilim kurguya yaraşır devasa yapıların" kolayca inşa edilebileceğini vurguluyor.

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İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 1990'ların sonundan itibaren onlarca roket seferiyle parça parça taşındığı, astronotların ve robotik kolların zorlu uzay yürüyüşleriyle birleştirildiği düşünüldüğünde, bu yeni yaklaşımlar uzayda tam bir devrim niteliğinde.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

Viyana Teknoloji Üniversitesi'nden uzay araştırmacısı Sandra Häuplik-Meusburger'in günümüz uzay endüstrisini bir "altına hücum" dönemine benzetmesi de tesadüf değil. Bigelow Aerospace, uzay istasyonuna bağlı şişirilebilir modülünü yıllar önce test ederken; Sierra Space, Max Space ve Voyager Technologies gibi şirketler uzayda genişleyebilen devasa yaşam alanları tasarlıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) göktaşı tozundan, Çin ise Ay toprağından uzay tuğlaları üretmenin yollarını arıyor.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

Ancak TESSERAE'yi öne çıkaran en kritik özellik, modüler ve yeniden yapılandırılabilir olması. İhtiyaç değiştiğinde karolar kolayca sökülüp, yıllar sonra bambaşka bir formda yeniden kullanılabiliyor.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

2020 ve 2022 yıllarında ISS içinde küçük çaplı testleri başarıyla tamamlanan sistem, Aralık veya Ocak ayında çok daha büyük bir sınava girecek. Otonom karolar, uzayda ilk kez birleşerek "dev bir plaj topu" şeklini alacak. Teknolojiyi ticarileştirmek amacıyla kurulan ve 20 milyon dolar yatırım toplayan Rendezvous Robotics şirketi ise asıl büyük gövde gösterisini 2028 yılında ISS'in dışında, derin uzayın zorlu koşullarında yapmayı hedefliyor.

İnsanlık uzayı böyle fethedecek! Yeni teknoloji keşfedildi: Tek tek birleştirecekler...

İlk etapta devasa telekomünikasyon antenleri ve uzay tabanlı güneş panelleri inşa edecek olan bu akıllı sistemin, gelecekte 7/24 uzay güneşinden faydalanan dev yapay zeka veri merkezleri ve yörünge fabrikaları kurması bekleniyor. Uzaydaki gayrimenkul yarışını artık yapay zeka ve algoritmalar yönetecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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