İnsansı robot güldürdü

Hareketleri ve gerçekçi mimikleriyle dikkat çeken insansı robot Ameca
'nın kendisini görmeye gelenlerle kurduğu diyalog güldürdü. Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts'ta geliştirilen Ameca, Las Vegas'taki teknoloji fuarı CES'te görücüye çıkmıştı. Ameca'nın ziyaretçilere espri yaptığı anlara ait görüntüler, TikTok'ta paylaşıldı. Videoda diyalog, Ameca'nın tavşan kulakları şeklinde bir taç takan ziyaretçiye "Tavşan kulaklarını görüyorum" demesiyle başlıyor. Daha sonra genç bir adam "Erkek arkadaşın var mı?" diye soruyor. Ameca ise "Erkek arkadaşım yok" diye cevap veriyor. Kalabalığın kahkahalarını duyan Ameca, "Bunu evet olarak kabul ediyorum" diyerek yeni bir espri yapıyor.