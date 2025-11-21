Instagram, TikTok ve X’in ardından sıra Twitch’te: Yaş kısıtlaması geldi!

10 ARALIKTAN İTİBAREN BEKLENİYOR

Açıklamada, Twitch'in yayın özelliklerinin, öncelikle kullanıcı etkileşimini teşvik etmek için tasarlandığı ve bu yüzden yaş kısıtlamasına tabi tutulduğu ifade edildi. Twitch ve daha önce yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X ve YouTube'un, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.