Instagram’a erişim yasaklandı, Rus blogger hıçkırıklara boğuldu! O anlar viral oldu

RUS BLOGGER SAVAŞA DEĞİL HESABINA AĞLADI

Ülkedeki Instagram kararı, Rus fenomenler tarafındansa tepkiyle karşılandı. Karar sonrası bazı Rus bloggerlar, takipçilerine ağlayarak veda etti.

Bir Rus blogger'ın o anlarıysa kısa sürede viral oldu. Yaptığı veda konuşmasında, "Eğer bunun, Instagram'ın, benim gibi bir blogger için yalnızca bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorsanız son derece yanılıyorsunuz. Yani, bu, buradaki hayat benim ruhum. Burası benim aralıksız 5 senedir her sabah uyandığım andan uykuya daldığım ana kadar var olduğum yer" sözleriyle gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Instagram hesabı kapatılan Rus sosyal medya fenomeni kadın gözyaşlarına boğuldu "Yanılıyorsunuz"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Rus kadını umursamaz olmakla suçladı. Her iki taraftan da ağır kayıpların yaşandığı savaşta ölenlere değil, Instagram hesabının kapanmasına ağlayan kadına tepki yağdı.