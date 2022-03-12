Instagram’a erişim yasaklandı, Rus blogger hıçkırıklara boğuldu! O anlar viral oldu

Rusya Ukrayna savaşı, sıcak çatışmalar ve ağır kayıplarla devam ediyor. Rus kuvvetleri Ukrayna'da birçok kenti abluka altına alırken bombardıman ataklarıyla ağır hasar vermeye de devam ediyor. Her iki tarafta da ağır kayıplar yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı, şimdiye dek 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Ukraynalı sivillerin de hayatını kaybettiği savaşta barış ihtimalleri henüz gerçekleşmezken, Rusya'ya tepki ve yaptırımlar da peşi sıra geliyor.
RUSYA'DA INSTAGRAM'A ERİŞİM YASAKLANDI
Sosyal medya devleri, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının yanı sıra Rus kuvvetlerine yönelik nefret söylemlerine de izin ermişken Rusya, geçtiğimiz gün Instagram'a erişim engeli getirdiğini açıklamıştı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram'da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engellenmiştir." ifadesine yer verildi.
Instagram'ın ana şirketi Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.
RUS BLOGGER SAVAŞA DEĞİL HESABINA AĞLADI
Ülkedeki Instagram kararı, Rus fenomenler tarafındansa tepkiyle karşılandı. Karar sonrası bazı Rus bloggerlar, takipçilerine ağlayarak veda etti.
Bir Rus blogger'ın o anlarıysa kısa sürede viral oldu. Yaptığı veda konuşmasında, "Eğer bunun, Instagram'ın, benim gibi bir blogger için yalnızca bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorsanız son derece yanılıyorsunuz. Yani, bu, buradaki hayat benim ruhum. Burası benim aralıksız 5 senedir her sabah uyandığım andan uykuya daldığım ana kadar var olduğum yer" sözleriyle gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada oldukça tepki çekti.
Instagram hesabı kapatılan Rus sosyal medya fenomeni kadın gözyaşlarına boğuldu "Yanılıyorsunuz"
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Rus kadını umursamaz olmakla suçladı. Her iki taraftan da ağır kayıpların yaşandığı savaşta ölenlere değil, Instagram hesabının kapanmasına ağlayan kadına tepki yağdı.