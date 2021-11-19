Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Başta ergenlik çağındaki gençler olmak üzere, çocuklar için ciddi zarar taşıdığı haberleriyle gündeme gelen sosyal medya platformu Instagram, bir kez daha suçlamalarla gündeme geldi. Son zamanlarda birbiri ardına yayınlanan raporlarla başta intihara meyilli olmak gibi birçok psikolojik soruna yol açtığı ifade edilen Instagram hakkında yeni bir gelişme, ABD'de yaşandı.

"ÇOCUKLAR MANİPÜLE EDİLİYOR"

ABD'de bazı eyaletler, Instagram'ın ve çatı kuruluş Meta'nın zararlı içeriklerle çocukları hedef aldığı suçlamalarıyla şirketle ilgili soruşturma başlattı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi eyaletlerin ortaklaşa verdiği soruşturma kararı, sosyal medyanın olumsuz yanlarına bir kez daha ışık tuttu. Açılan soruşturmada, Instagram ve Facebook'un ana şirketi olan Meta'nın tüketici koruma yasalarının çiğnenip çiğnenmediği mercek altına alındı.