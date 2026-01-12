Instagram’da dev veri sızıntısı

Sosyal medya platformu Instagram'da da büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 17,5 milyon Instagram kullanıcısının kişisel bilgilerini içeren devasa bir veri ihlali yaşandı. Ele geçirilen hassas bilgilerin şu anda karanlık ağ (dark web) forumlarında dolaşımda olduğu tespit edildi. Siber güvenlik araştırmacıları tarafından fark edilen sızıntının, milyonlarca kullanıcıyı kimlik hırsızlığı ve hedefli kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız bıraktığı belirtildi.