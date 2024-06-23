Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Instagram’ın rezilliği kanıtlandı
Giriş Tarihi: 23.6.2024

Instagram’ın rezilliği kanıtlandı

DIŞ HABERLER
Instagram’ın rezilliği kanıtlandı
ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden Laura Edelson ve Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin araştırması, Instagram'ın çocuklara cinsel içerik önerdiğini ortaya koydu. Independent'te yer alan habere göre, yapılan deneyde Instagram'da 13 yaşındaki kişilere aitmiş gibi gösterilen test hesapları açıldı. Platform her ne kadar çocuklara cinsel içerikler sunmadığını iddia etse de yapılan tüm testlerde sistemin her defasında cinsel içerik temalı gönderileri daha fazla önermeye devam ettiğini ortaya koydu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram’ın rezilliği kanıtlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA