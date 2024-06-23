Instagram’ın rezilliği kanıtlandı

ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden Laura Edelson ve Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin araştırması, Instagram'ın çocuklara cinsel içerik önerdiğini ortaya koydu. Independent'te yer alan habere göre, yapılan deneyde Instagram'da 13 yaşındaki kişilere aitmiş gibi gösterilen test hesapları açıldı. Platform her ne kadar çocuklara cinsel içerikler sunmadığını iddia etse de yapılan tüm testlerde sistemin her defasında cinsel içerik temalı gönderileri daha fazla önermeye devam ettiğini ortaya koydu.