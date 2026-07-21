İnternet ortamındaki çocuk istismarında korkutan artış

İnternet ortamındaki çocuk istismarında korkutan artış
Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde çevrimiçi çocuk istismarı tartışma konusu oluyor. The Guardian'ın haberine göre, sapıkların savunmasız çocukların hedef alındığı çevrimiçi istismar vakalarında küresel ölçekte bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, bazı faillerin çocukları psikolojik baskı ve tehdit yoluyla kendilerine zarar vermeye ya da cinsel istismar materyali üretmeye zorladığını belirtiyor. Uzmanlar, internet platformları, aileler ve kamu kurumlarının çocukları korumaya yönelik önlemleri güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, çevrimiçi risklere karşı erken müdahale ve farkındalığın hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#THE GUARDİAN #AVRUPA

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