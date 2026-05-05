Irak: “ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız”

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Adayı Ali Zeydi, Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Irak’ın, diplomasi ve diyaloğu desteklediği aktarılırken, Irak’ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 21:59

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Adayı Ali Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşmede, Irak'ın krizlerin çözümünde diplomatik yolu ve diyaloğu desteklediği vurgulandığı aktarıldı.

Zeydi'nin görüşmede, Irak'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın ise görüşmede, Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.