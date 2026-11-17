Irak resmi haber ajansı INA'nın Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, karar ülkenin güneyindeki Necef vilayetinde Başbakan Ali ez-Zeydi başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alındı. Toplantıda, Irak-Türkiye boru hattının düzenlenerek geliştirilmesine ilişkin tavsiyenin onaylandığı belirtilirken, tavsiyenin içeriğine veya kapsadığı teknik çalışmaların detaylarına dair bilgi paylaşılmadı.





SEVKİYAT GÜNLÜK 120 BİN VARİL KAPASİTEYLE YENİDEN BAŞLAMIŞTI



Irak Petrol Bakanlığı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen teknik ve operasyonel testlerin tamamlanmasının ardından eski boru hattı üzerinden ihracat amacıyla ham petrol sevkiyatının 12 yıl aradan sonra ilk kez yeniden başladığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır da sevkiyatın günlük 120 bin varil kapasiteyle başladığını ve aşamalı olarak 500 bin varile çıkarılacağını, ancak bu hedefe ne zaman ulaşılacağının henüz belirlenmediğini ifade etmişti.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ALTERNATİF STRATEJİK GÜZERGAH



Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz kıyısında yer alan Ceyhan Limanı'na bağlayan hat, ham petrolün Hürmüz Boğazı'na uğramadan dünya pazarlarına ihraç edilmesine olanak tanıyor. Türkiye ile Irak arasında inşa edilen boru hattının faaliyetleri 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucunda dururken, hattın yeniden faaliyete geçmesi Irak'ın petrol ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksaklıklardan etkilenen bağımlılığının azaltılması bakımından kritik önem taşıyor.