Irak Başbakanı duyurdu: Dünyadaki en tehlikeli teröristlerden birinin öldürüldü

Irak Başbakanı Sudani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Ortak Harekat Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu operasyonda sözde Irak ve Suriye Valisi ve Halife Yardımcısı Abdullah Mekki er-Rafii'nin öldürüldüğünü kaydeden Sudani, Rafii'nin, Irak ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden biri olduğu bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.