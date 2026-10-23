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Irak Başbakanı duyurdu: “Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma törenine Başkan Erdoğan'ı davet edeceğiz”

Irak Başbakanı duyurdu: “Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma törenine Başkan Erdoğan'ı davet edeceğiz”

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, temel atma töreni için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 23:20 Son Güncelleme: 23 Ekim 2026 23:22

Zeydi, Irak devlet televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, projenin ülkenin "üçüncü nehri" olacağını ifade etti. Zeydi, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile geçen gün görüştük (Bağdat'ta) konuyu ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz. Proje bütçenin onaylanmasının ardından hayata geçirilmeye başlanacak." dedi.

IRAK'IN PETROL ÜRETİMİNDE 10 MİLYON VARİL HEDEFİ



Irak'ın petrol üretimini artırmaya yönelik planlarına da değinen Zeydi, 2032 yılına kadar günlük petrol üretiminin 10 milyon varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin sürece değinen Zeydi, 3 silahlı grupla ilgili dosyanın tamamlandığını, 4 grupla daha müzakerelerin sürdüğünü belirtti. "Silahların devletin elinde toplanması, geri dönüşü olmayan nihai bir karardır." ifadelerini kullanan Zeydi, 30 Haziran 2027 itibarıyla devlet kontrolü dışında silah kalmamasını hedeflediklerini vurguladı.