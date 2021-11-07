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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Irak Başbakanı Kazımi’ye SİHA’lı suikast girişimi

Irak Başbakanı Kazımi’ye SİHA’lı suikast girişimi

Irak Başbakanı Kazımi’nin konutuna SİHA’lı saldırı düzenlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Kazımi, “Herkesi serin kanlı kalmaya davet ediyorum” dedi. Dünya saldırıyı kınadı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Irak hükumetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı, Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığını kaydederek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Twitter hesabından açıklama yapan Kazımi ise, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum" dedi.

ÜLKEDEKİ HER KESİMDEN TEPKİ
İçişleri Bakanlığı, Kazımi'ye yönelik suikast girişiminde 3 SİHA kullanıldığını ve güvenlik güçlerinin ikisini düşürmeyi başardığını bildirdi. Saldırı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Berhem Salih, suikast girişimini kınayarak, bu terör saldırısının Irak'a karşı tehlikeli bir ihlal ve suç olduğunu vurguladı. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Şii lider Ammar el-Hakim saldırıya tepki gösterirken Şii lider Mukteda es-Sadr ise suikast girişimini bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırıyı kınayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de itidal çağrısı yaptı.

HAŞDİ ŞABİ'DEN TEHDİT
İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü. Olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi'ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükumete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu.

ANKARA: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada"Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi. Öte yandan ABD, Kazımi'ye yönelik suikast girişimini 'açık bir terör eylemi' olarak nitelendirirken NATO, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) da saldırıyı kınadı.

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Irak Başbakanı Kazımi’ye SİHA’lı suikast girişimi
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