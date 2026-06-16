Irak Başbakanı Zeydi, ABD Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü! Silahlı grupların dağıtılması ele alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, silahlı grupların silahsızlandırılması ve dağıtılması planını ele aldı.

TRUMP, ZEYDİ'Yİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Barrack, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi tarafından kabul edildi. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, güvenlik, yatırım ve enerji alanlarındaki iş birliği ele alındı. Taraflar, iki ülke arasında karşılıklı çıkarlara dayalı stratejik ortaklık kurulması yönündeki kararlılıklarını vurguladı. Barrack bu doğrultuda ABD Başkanı Trump'ın Temmuz ayı ortasında Zeydi'yi Beyaz Saray davet ettiğini aktardı.

SİLAHLI GRUPLARIN DAĞITILMASI PLANI ELE ALINDI

Zeydi ve Barrack'ın, Irak hükümetinin terörden arındırılmış daha parlak bir gelecek inşa etmesi, Irak devletinin yetki ve kontrolü dışında faaliyet gösteren tüm silahlı grupların ve oluşumların tamamen silahsızlandırılması ve dağıtılması, silahların Irak devletinin kontrolüne alınmasına yönelik oluşturulan planın uygulanmasını ve Irak'ın çatışmadan uzak tutulması, Irak topraklarının herhangi bir tarafça bölgesel barışın tehdit edilmesi için kullanılmasını engellemek amacıyla tam egemenliği savunması yönündeki ortak vizyonu görüştükleri ifade edildi. Zeydi ve Barrack, bu çalışmaların eksiksiz olarak tamamlanmasının acil olduğunu vurguladı.

YATIRIM VE TİCARET İLİŞKİLERİ

Zeydi ayrıca Irak'ın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığını yineledi. Barrack da bu ortak yaklaşımı memnuniyetle karşıladı. İki taraf, Irak'ın Iraklı tüketicilere birinci sınıf internet hizmetleri sunmak üzere Starlink'in işletme lisansını kesinleştirme kararını, her iki tarafın yararına Batı Kurna-2 ve Nasiriye petrol sahalarını geliştirmek üzere Chevron ile müzakerelere başlama kararını, ABD şirketleri HKN, Western Zagros ve Hunt şirketlerinin tam güvenlik garantisiyle faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verilmesi ve hayati bir petrol ihracat yolu olan Kerkük-Baniyas Boru Hattı'nın rehabilitasyonu için TI Capital ile bir mutabakat zaptı imzalanması kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Başbakan Zeydi ve Barrack, Irak'ın elektrik ihtiyacını desteklemek amacıyla ABD-Irak ticari iş birliğini artırma konusundaki ortak kararlılığı da yineledi. Bu kapsamda Excelerate Energy şirketinin Khor Zubair'de entegre bir LNG ithalat terminali geliştirme projesinin de yer aldığı kaydedildi.

Taraflar, görüşmenin sonunda egemenliğe sahip, demokratik ve federal bir Irak'ın desteklenmesinin bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör