Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah, gerginliğin merkezi Kerkük şehrine geldi

KERKÜK'TE KARŞI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini savunuyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor. Bu göstericiler Kerkük ile Erbil'i birbirine bağlayan kara yolunu kapalı tutuyor.

Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde bugün akşam saatlerinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi.

Kapalı tutulan yolun açılması ve ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise yaptığı açıklamada, kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söylemişti.

Bunun üzerine şehirde cumartesi yerel saatle 19.00'da başlayan sokağı çıkma yasağı ilan edilmiş, yasağın ne kadar süreceği ise açıklanmamıştı.

Irak Başbakanı es-Sudani de sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerince operasyon başlatılması talimatı vermişti.