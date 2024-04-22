Irak halkı Başkan Erdoğan’ın ziyaretini heyecanla karşıladı

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin faydalı bir adım olacağına inandığını söyleyen Bağdat sakini Muhammed Abdullah Mahmud da, "Türkiye verimli, üretici ve önemli turistik yerlere sahip bir ülkedir. Türkiye'nin bizim ülkemize önemli gelişmeler ve yenilikler getireceğine inanıyoruz." diye konuştu. Mahmud, ziyaretin Irak'ın kalkınmasına faydası olacağını anlatarak, "Türk şirketlerinin Irak'ta iş yapmasını ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmasını istiyoruz." dedi. Bir başka Bağdat sakini Muhammed el-Basravi ise Erdoğan'ın Irak ziyaretinin önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, Türk mallarının kaliteli olduğunu ve Irak'a ithalatın artmasını istedi.

KERKÜKLÜLER TÜRK FİRMALARINI BEKLİYOR

Irak'ın yeniden imar ve kalkınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Kerküklü Ali Süheyil, Erdoğan'ın bu ziyaretinin ticari, kalkınma ve ekonomi anlamda yeni bir dönemi başlatacağına inandığını dile getirdi. Süheyil, İki ülke arasında terörle mücadele konusunda da işbirliği yapılmasına ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm Iraklıların yanında olduğunu hatırlatan Süheyil, Kerkük'ün kalkınması ve yeniden imarı için Türk firmalarını beklediklerinin altını çizdi.

Bir başka Kerküklü Müeyyed Abdulaziz de Türkiye'deki en üst düzey makama sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesinin büyük anlam taşıdığını belirterek, bu ziyaretin sadece Türkiye-Irak ilişkilerine değil tüm bölgeye olumlu yansımaları olacağını söyledi. Abdulaziz, her iki ülkenin güvenliği ve istikrarının bir diğeri için önem arz ettiğini ve bu kapsamda önemli anlaşmaların yapılmasını beklediklerini dile getirdi.