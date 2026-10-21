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  • Irak hükümeti: “PKK terör örgütünün Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütülüyor”

Irak hükümeti: “PKK terör örgütünün Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütülüyor”

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi Irak'taki terör örgütü PKK dosyasının çözümü ve Irak'tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü kaydetti.

Irak hükümeti: PKK terör örgütünün Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütülüyor
AA
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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, ülkesinin resmi ajansı INA'ya açıklamada bulundu. Abbudi, İran ile Irak arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın teknik açıdan henüz kullanıma hazır olmadığını, iki ülke arasındaki ticaretin ise diğer sınır kapıları üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

Irak hükümeti: “PKK terör örgütünün Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütülüyor”

Irak'ta Husilere ait karargahların bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunan Abbudi, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Abbudi, Irak'taki terör örgütü PKK dosyasının çözümü ve Irak'tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü kaydetti. Iraklı Sözcü, Irak'taki İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için İran ile üst düzey koordinasyon sağlandığını ve bu kapsamda ortak bir komite oluşturulduğunu belirtti.

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#İRAN #IRAK #TÜRKİYE

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