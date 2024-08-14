Irak ile yeni dönemde stratejik işbirliği

Irak ile kurulan Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eşbaşkanlıklarında düzenlenecek toplantıda, Irak tarafıyla güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla güçlendirilmesi imkânları ele alınacak. Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı da yapılacak. Bu ortak mücadelenin yasal çerçevesinin tahkimi de toplantının hedefleri arasında yer alıyor. İkinci toplantıda terör örgütü PKK "ortak tehdit", üçüncü toplantıda "yasaklı örgüt" ilan edildi. PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la terörle mücadele ve güvenlik işbirliği bağlamında kritik bir adım teşkil etti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.