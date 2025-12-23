Haberler

Dünya Haberleri

Irak: İran'dan gelen doğalgaz akışı kesildi"

Irak: İran'dan gelen doğalgaz akışı kesildi"

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’dan gelen doğalgaz akışının tamamen durması nedeniyle, ülke genelinde elektrik arzında aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 20:16 Son Güncelleme: 23 Aralık 2025 20:19

Doğalgazın kesilmesi elektrik üretim ünitelerinin bazılarının durmasına ve diğerlerinin kapasitesinin düşmesine yol açtığını söyleyen Bakanlık, bu durum elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında bir kayba neden olduğu, bunun da elektrik verme saatlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

'ACİL NEDENLERDEN DOLAYI' İran'ın acil nedenlerden dolayı doğalgaz akışının tamamen durdurulduğunu bildiren resmi bir yazı gönderdiğini vurgulayan Bakanlık, üretim santrallerini beslemek için Petrol Bakanlığı ile koordineli olarak yerel alternatif yakıt kullanımına başvurulduğunu belirterek, "Üretim hala kontrol altında ve bazı santraller gaz eksikliğinden etkilense de çalışmaya devam ediyor" dedi.