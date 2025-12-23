Irak: İran'dan gelen doğalgaz akışı kesildi"

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’dan gelen doğalgaz akışının tamamen durması nedeniyle, ülke genelinde elektrik arzında aksamalar yaşandığı kaydedildi.

İHA

Doğalgazın kesilmesi elektrik üretim ünitelerinin bazılarının durmasına ve diğerlerinin kapasitesinin düşmesine yol açtığını söyleyen Bakanlık, bu durum elektrik sisteminde 4 bin ile 4 bin 500 megavat arasında bir kayba neden olduğu, bunun da elektrik verme saatlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

'ACİL NEDENLERDEN DOLAYI'

İran'ın acil nedenlerden dolayı doğalgaz akışının tamamen durdurulduğunu bildiren resmi bir yazı gönderdiğini vurgulayan Bakanlık, üretim santrallerini beslemek için Petrol Bakanlığı ile koordineli olarak yerel alternatif yakıt kullanımına başvurulduğunu belirterek, "Üretim hala kontrol altında ve bazı santraller gaz eksikliğinden etkilense de çalışmaya devam ediyor" dedi.

BAKIM İŞLEMLERİ YAPILACAK

Bakanlık, ayrıca kış dönemi en yüksek yük talebi için santrallerde bakım, rehabilitasyon ve genişletme çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamladığını, İran tarafından sağlanan ithal gaz akışı yeniden başlayana kadar yerel ihtiyacı karşılamak üzere Petrol Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

GÜNLÜK 50 MİLYON METREKÜP GAZ İTHALİ

Irak Hükümet Sözcüsü Basım el-Avadi daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal ettiğini ve bu miktar İran'ın enerji üretiminin üçte birine tekabül ettiğini kaydetmişti.

50 BİN MEGAVATLIK İHTİYAÇ

Resmi verilere göre Irak, özellikle yaz aylarında enerji ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 50 bin megavata ihtiyaç duyarken, şu anda yaklaşık 28 bin megavat üretim gerçekleştiriyor.