Irak, İran’la “silahlı yapıların sızmasını engellemek için anlaşma” imzaladı

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, "Irak olarak, İran ile silahlıların sızmasını engelleyen, onların silahsızlaştırılmasını, İran tarafından istenilenlerin teslim edilmesini ve onlara ait askeri kampların kaldırılmasını içeren anlaşma imzaladık." dedi.

Sözcü Avvadi, Irak hükümetinin imzaladığı söz konusu anlaşmayı yerine getirdiğini kaydetti.

"Irak'ın dış politikasının temel prensiplerinden birisi komşu ülkelere zarar verilen bir saha olmamaktır." diyen Avvadi, ülke sınırlarının da saldırılardan korunması için güvenlik anlaşmalarının imzalanması gerektiğini söyledi.